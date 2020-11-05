شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يعلن احتمالية ضم كهربا للمنتخب ويكشف سبب استبعاد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أن نهائى أفريقيا بين الأهلى والزمالك لن يكون له تأثير على المنتخب، خاصة بعد تأجيله ليوم 27 نوفمبر، مشيداً بالروح المعنوية العالية للاعبى الأهلى والزمالك. وكشف البدرى عن سبب استبعاد أحمد فتحى ظهير الأهلى المنضم حديثا بيراميدز وأنه لأسباب فنية بالنظر للمستقبل، فى ظل الرغبة فى بناء جيل جيد لمنتخب مصر.

وأضاف حسام البدرى، في مؤتمر صحفى، أن هناك احتمالا لانضمام كهربا جناح الأهلى لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحسابات كلها فنية وليس أى شيء آخر، وهناك احتمالية لضم كهربا لتعويض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى الجديد المصاب.

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ويأتى مؤتمر حسام البدرى المنعقد حاليا فى ظل الاستعدادات التى يخوضها الفراعنة، حيث يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى تدريباته استعدادًا لمباراتى توجو يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون، حيث يستضيف الفراعنة منتخب توجو فى اللقاء الأول على أن يقام اللقاء الثانى بتوجو يوم 17.

ويتواجد فى معسكر المنتخب الأول 19 لاعبا هم مهدى سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )وأكرم توفيق (الجونة) و محمد الشناوى و محمد هانى و أيمن أشرف و عمرو السولية و حمدى فتحى و محمد مجدى أفشة " الأهلي" .

وينضم لاعبو الزمالك يوم السبت المقبل لمعسكر منتخب مصر الأول بعد حصولهم على راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، بينما ينتظم اللاعبين المحترفين وهم محمد صلاح و محمد الننى و محمود تريزيجيه و أحمد حجازى و أحمد حسن كوكا يومى 9 و 10 نوفمبر الجاري.