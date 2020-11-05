شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ أحمد عيد بعد الراحة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى أحمد عيد، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، اختباراً طبياً عقب عودة الفريق من الراحة بعد تعرضه لإصابة أمس فى مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل الزمالك لنهائى البطولة لمواجهة الأهلى يوم 27 نوفمبر الجارى.

وتعرض أحمد عيد لإصابة عضلية فى مباراة الأمس إلا أنه أكمل المباراة لعدم وجود بديل فى مركز الظهير الأيمن، وسيخضع لأشعة واختبار طبى عقب العودة من الراحة التى منحها الجهاز الفنى للفريق 4 أيام تبدأ اليوم.

فيما يخضع الثنائى يوسف أوباما وحازم إمام لجلسات تأهيل مكثفة بداية من السبت المقبل، حيث يحصل اللاعبان على راحة من التدريبات والتأهيل اليوم وغدا.

ورفض البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، الدفع بحازم إمام فى مباراة الأمس أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا لعدم استكمال شفائه من الإصابة التى يعانى منها وهى عبارة عن شد فى العضلة الأمامية، فيما تم استبعاد يوسف أوباما من المباراة بسبب تعرضه لرشح فى الركبة ادى لعدم قدرته على خوض المباراة.

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فيما يستمر محمود الونش فى برنامج التأهيل الخاص به لتجهيزه للنهائى رغم مشاركته فى مباراة الامس، الا انه يشارك دون اكتمال شفاءه من إصابة غضروف الركبة، حيث سيسافر الى المانيا عقب بطولة افريقيا للخضوع لجراحة الغضروف هناك.

فى سياق مختلف أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، عن حصول مصطفى محمد مهاجم الزمالك على لقب رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى التى أقيمت أمس فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الزمالك 3/1، والتأهل للنهائى لمواجهة الأهلى يوم 27 نوفمبر الجارى، وذلك بعدما نجح مصطفى محمد فى إحراز الهدف الثانى للزمالك وكان أكثر لاعبى الفريق خطورة على مرمى الرجاء.

من ناحية أخرى، قرر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، منح لاعبى الفريق الأبيض راحة لمدة 4 أيام من التدريبات، بداية الخميس بعدما نجحوا فى التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويحرص المدير الفنى البرتغالى على منح اللاعبين قسط كافٍ من الراحة، استعدادا للمرحلة المقبلة، قبل بدء الاستعداد للنهائى الأفريقى.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 2 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013 .