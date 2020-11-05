شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع سيرينو على راتبه ويكثف مفاوضاته مع صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادي الأهلي مع الأورجوياني جاستن سيرينو جناح صن داونز الجنوب افريقي على راتبه الشخصي الذي سيحصل عليه حال اتمام انتقاله للأهلي بشكل رسمي. وجاء اهتمام الأهلى بضم جاستون سيرينو نظراً لأدائه المميز على الجانب الهجومى، وأيضاً بتوصية من بيتسو موسيماني مدربه السابق الذى إنتقل لتدريب القلعة الحمراء خلفاً للسويسري رينيه فايلر، وبدأ جاستون سيرينو البالغ من العمر 29 عاماً، مغامرته مع صن داونز الجنوب الأفريقي في 2018، بعد إنتقاله إلى صفوف الأخير قادماً من نادى بوليفار البوليفي. Advertisements واستطاع سيرينو أن يخطف الأنظار في صن داونز، ويضع نفسه ضمن القوام الأساسى للفريق تحت قيادة موسيماني وحتى بعد رحيله.

وكشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، عن أن الأوروجويانى جاستون سيرينو لاعب وسط ماميلودى صن داونز الجنوب افريقى وافق على الانتقال للأهلى خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ليحل بديلا عن اليو بادجى الذى لا يتوافق مع أسلوب المدرب الجديد للقلعة الحمراء بيتسو موسيمانى، ولكن إدارة النادى الجنوب افريقى عرقلت الصفقة، ذكر موقع "كيك أوف" الجنوب افريقى، أن الاهلى عقد اتفاق مبدئي مع إدارة ماميلودى صن داونز على انضمام سيرينو إلى القلعة الحمراء، في فترة الانتقالات المقبلة قبل الجولة الثانية من دوري أبطال افريقيا، وكانت إدارة الفريق الأحمر ترغب في إبرام الصفقة خلال الصيف الجارى، بعد موافقة اللاعب، ولكن الفريق الجنوب أفريقى عرقل العملية بطلبه المزيد من المال حال تغيير موعدها.