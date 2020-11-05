شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا يرجع صعود الزمالك لنهائى أفريقيا لامتلاكه أقوى هجوم فى البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أبو العلا، نجم الزمالك الأسبق، أن ناديه استحق الصعود للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى عن جدارة بفضل امتلاكه أقوى خط هجوم فى أندية نصف النهائى الأفريقى، وقال محمد أبو العلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الزمالك كانت لديه لخبطة فى نصف الملعب الشوط الأول وعندما تحرر اللاعبون من الضغوط سجلوا ثلاثة أهداف وكانوا فى طريقهم للرابع".

وأضاف محمد أبو العلا، "الزمالك استحق الصعود للنهائى عن جدارة واستحقاق فهو الفريق الذى يملك أفضل خط هجوم فى أندية نصف النهائى الأفريقى، ولابد أن يسجل فى أى مباراة، فريق عنده قوة شخصية هجومية ظهرت بعد هدف الرجاء المغربى".

Advertisements

وتابع نجم الزمالك السابق، "مفيش حاجة اسمها توقعاتى لمباراة الأهلى والزمالك فى النهائى الأفريقى، هى مواجهة خارج الحسابات رغم أن الفارس الأبيض يجيد التعامل مع النهائيات مثلما حدث مع الهلال السعودى والترجى التونسى والأهلى نفسه فى الدوري لكن المارد الأحمر لديه خط وسط ودفاع قوى مع موسيمانى، ولكن تبقى مباراة القمة بطولة خاصة خارج التوقعات دائماً، خاصة أنها من لقاء وحيد ولو كانت من مباراتين كانت الحسابات سوف تختلف، ولكنها فى النهاية بطولة مصرية يجب أن نهنأ أنفسنا على هذا الانجاز وندعو الله بعدم إصابة اللاعبين مع المنتخب حتى نرى نهائى ممتع كروياً".

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.