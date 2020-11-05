شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أمينة مرزوق لاعبة اليد: هوايتى القراءة وماليش فى المطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "أمينة مرزوق" لاعبة كرة اليد السابقة فى نادى الطيران والتى تمتلك عدداً من العروض فى الموسم الجديد، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

قراءة الكتب. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ مليش فى المطبخ ولكن بعمل مكرونة بصلصة. من نجمك المفضل؟ بوراك دينيز.

أمينة مرزوق من مطربك المفضل؟ مفيش حد معين بصراحة. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟ كاتبة . لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لو زاد عن حده أكيد.

أمينة مرزوق 2 مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ مفيش نجمة عاوزة أكون زيها. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال . تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟ مش شرط ، لكن لو رياضى هيكون أفضل .

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