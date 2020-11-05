شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يصل تونس للانضمام لمنتخب بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدولي التونسي فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، إلى تونس منذ قليل للانضمام لمعسكر منتخب بلاده الذى ينطلق الأيام المقبلة استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2022، وغادر ساسي القاهرة اليوم عقب الانتهاء من مباراة الزمالك والرجاء المغربي التى أقيمت أمس فى إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الزمالك 3/1.

وأعلن منذر الكبير، المدير الفنى لمنتخب تونس، قائمة فريقه لمواجهتى تنزانيا فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2022 يومى 13 و17 نوفمبر الجارى، وشهدت تواجد على معلول ظهير أيسر الأهلي وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وشهدت القائمة عودة مارك اللمطى بالإضافة لاستدعاء حارس مرمى ران الفرنسي الياس الدامرجي، وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: فاروق بن مصطفى – معز بن شريقية - ايمن دحمان - الياس الدامرجي

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خط الدفاع : وجدي كشريدة – محمد دراغر –ياسين مراح- ديلان براون-نسيم هنيد –منتصر الطالبي –أسامة الحدادي- علي معلول.

خط الوسط : فرجاني ساسي – الياس السخيري-انيس بن سليمان –ايمن بن محمد –محمد امين بن عمر-سيف الدين الخاوي-نعيم السليتي-مارك اللمطي-الياس الجلاصي-حمزة رفيع-سعد بقير.

الهجوم : وهبي الخزري-نبيل مقني – يوسف المساكني.

ويتصدر تونس ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين ويأتي ليبيا وتنزانيا في المركز الثاني والثالث بـ3 نقاط وأخيرا غينيا الاستوائية بدون رصيد.