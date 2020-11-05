شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مبكرة لتأمين نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الجهات المعنية استعدادات مبكرة لتأمين اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي والزمالك في نهائي دورى أبطال افريقيا، والتي ستقام في مصر، بعد تأهل فريقين مصريين للنهائي، لأول مرة في التاريخ.

وتضع "الأفريقية للأمن والحراسة" بقيادة اللواء محمد نبيل رئيس مجلس الإدارة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، خططاً أمنية، تضمن الخروج بالمباراة لبر الأمان، والظهور بها في مشهد حضاري يليق باسم وسمعة الرياضة المصرية.

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ويحرص رجال الأمن على تأمين فريقي المباراة، فضلاً عن تأمين طاقم التحكيم الأجنبي، مع استمرار عمليات التأمين داخل الملعب حتى انتهاء المباراة وتسليم الجوائز للفائزين.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.