شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن نهائى الحلم الأفريقى بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر يوم 27 نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب فى الإسكندرية، وسيكون نهائى برج العرب تاريخيًا بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: كيف تأهل الأهلى والزمالك للمباراة النهائية لدورى الأبطال؟

ج : تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

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س: متى تقام المباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى؟

ج: تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

س: ما هو تاريخ الزمالك فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى؟

ج: تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

س: ما هو تاريخ الأهلى فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى؟

ج: تأهل الأهلى للنهائى 13 مرة فى تاريخه، حيث سبق وحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.

س: ماذا قدم الأهلى والزمالك فى آخر نهائى لدورى الأبطال؟

ج: آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين، أما آخر ظهور للنادى الأهلى فكان فى 2018 بعد عام واحد فقط من الظهور فى نهائى 2017، وخسر أمام الترجى (4-3) بمجموع المباراتين.