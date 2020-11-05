شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتلقى أول رد من صن داونز على ضم الأوروجويانى سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض النادى الأهلى على صن داونز الجنوب أفريقي مليون دورلار مقابل التخلي عن لاعبه الأوروجويانى جاستون سيرينو، صانع ألعاب الفريق، بناءً على رغبة بيتسو موسيمانى الذى طالب الإدارة الحمراء بسرعة إتمام الصفقة.

لمعرفة رد صن داونز على عرض الأهلى من هنا

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع الأورجوياني جاستن سيرينو جناح صن داونز الجنوب افريقي على راتبه الشخصي الذي سيحصل عليه حال اتمام انتقاله للأهلي بشكل رسمي.

واتفق الأهلي مع سيرينو على تقاضيه مليون دولار سنويا، في الوقت الذي سيحصل اللاعب علي بعض الامتيازات التعاقدية بخلاف المسكن والسيارة.

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ويكثف الأهلي مفاوضاته مع صن داونز للموافقة علي بيع سيرينو في ظل وجود تمسك بخدمات اللاعب لكونه نجم الفريق الأول طوال الفترات الماضية.

وجاء اهتمام الأهلى بضم جاستون سيرينو نظراً لأدائه المميز على الجانب الهجومى، وأيضاً بتوصية من بيتسو موسيماني مدربه السابق الذى إنتقل لتدريب القلعة الحمراء خلفاً للسويسري رينيه فايلر، وبدأ جاستون سيرينو البالغ من العمر 29 عاماً، مغامرته مع صن داونز الجنوب الأفريقي في 2018، بعد إنتقاله إلى صفوف الأخير قادماً من نادى بوليفار البوليفي.

واستطاع سيرينو أن يخطف الأنظار في صن داونز، ويضع نفسه ضمن القوام الأساسى للفريق تحت قيادة موسيماني وحتى بعد رحيله.