شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتا الزمالك والرجاء على مائدة الأهلي قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، من مُحلل أداء الفريق تقطيع مواجهتى الزمالك والرجاء المغربى فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، واللذين شهدا صعود الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 4/1.

ويرغب موسيمانى فى الحصول على تقرير مُفصل عن الزمالك قبل مواجهته فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، بعد تخطى الفريق الأبيض عقبة الرجاء المغربي، وكلف موسيمانى معاونيه فى الأهلى بإعداد تقرير مفصل عن الزمالك، بل وكل لاعب داخل صفوف النادى الأبيض، خاصة أن النهائى سيقام من مباراة واحدة باستاد برج العرب وبالتالى لابد من التركيز على كل التفاصيل الفنية.

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ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وبهذه النتيجة تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.