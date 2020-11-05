اخبار الرياضه

مواجهتا الزمالك والرجاء على مائدة الأهلي قبل نهائى أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتا الزمالك والرجاء على مائدة الأهلي قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، من مُحلل أداء الفريق تقطيع مواجهتى الزمالك والرجاء المغربى فى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، واللذين شهدا صعود الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 4/1.

ويرغب موسيمانى فى الحصول على تقرير مُفصل عن الزمالك قبل مواجهته فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، بعد تخطى الفريق الأبيض عقبة الرجاء المغربي، وكلف موسيمانى معاونيه فى الأهلى بإعداد تقرير مفصل عن الزمالك، بل وكل لاعب داخل صفوف النادى الأبيض، خاصة أن النهائى سيقام من مباراة واحدة باستاد برج العرب وبالتالى لابد من التركيز على كل التفاصيل الفنية.

Advertisements

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وبهذه النتيجة تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهتا الزمالك والرجاء على مائدة الأهلي قبل نهائى أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا