شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك عن خطة باتشيكو لمواجهة الرجاء: "كل شيخ وله طريقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الفريق أصبح ذات شخصية مميزة فى المواجهات الكبرى كانت سبباً فى صعوده للنهائى الأفريقى، وقال حمادة أنور فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الناس بتقول باتشيكو بدأ المباراة خطأ وده مش صح هو لعب بنفس طريقة مباراة الذهاب، وكل شيخ وله طريقة، والأهم أن الزمالك تعامل بشكل جيد بعد أن تلقت شباكه هدف".

وأضاف حمادة أنور، "فريق الزمالك أصبح ذات شخصية مميزة فى المواجهات الكبرى بفضل لاعبين يجيدون التعامل مع أى سيناريو للمباراة، وعلى رأسهم الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى".

وتابع عضو مجلس الزمالك، "مباراة الأمس كلها مكاسب، وعلى رأسها خروج اللاعبين بدون إصابات أو إنذارات قبل النهائى الأفريقى الصعب مع الأهلى".

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ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وبهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.