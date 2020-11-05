شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأمن بإقامة مباراتى الزمالك والأهلي فى كأس مصر 21 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 21 نوفمبر موعداً لمباراتي الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، والزمالك أمام نادى إف سى، بدور الـ8 لكأس مصر، وتم إخطار الأمن للحصول على موافقة بإقامة المباراتين فى يوم واحد وتحديد الملاعب التى تستضيف اللقاءين، خاصة أنه كان هناك اتفاق بإقامة مباريات الأهلي والزمالك على يومين فى حال وجودهما بمحافظة واحدة.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بكأس مصر فى نفس اليوم إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، فى ظل ارتباط الفريقين بالمواجهة التي تجمعهما يوم 27 نوفمبر بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

في سياق مختلف، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك جلسات تنسيقية خلال الفترة المقبلة مع مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للتنسيق لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التى تجمع الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ببرج العرب بالإسكندرية.

وتشهد الجلسات التنسيقية بين كاف واتحاد الكرة الترتيب النهائي للمباراة والتي على رأسها إمكانية حضور الجماهير من عدمه في المباراة بعد قرار كاف بإقامة قبل النهائي بدون جمهور .

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على تحديد يوم 30 نوفمبر الجارى موعدًا لانطلاق مباريات دورى القسم الثالث للموسم الجديد 2020/2021 .

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وكشف الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية، أنه يعقد اجتماعات مكثفة مع مسئولى المسابقات للانتهاء من جداول ومواعيد المباريات والملاعب التي تستضيف المواجهات ..حيث حرص جمال محمد على ، على التنسيق مع المناطق بضرورة إنطلاق المباريات فى توقيت واحد خاصة أن معظم الملاعب لا يوجد بها إضاءة.

يتكون القسم الثالث فى الموسم الجديد من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثانى.

وقرر اتحاد الكرة الغاء الهبوط في القسمين الثانى والثالث هذا الموسم بعد ضغوط الأندية ومراعاة للظروف التي مرت بها الرياضة بسبب كورونا ، وتم تأجيل تطبيق دورى الممتاز في القسم الثانى خاصة مع عدم وجود رعاة للدورى .