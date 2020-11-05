شكرا لقرائتكم خبر عن هداف دوري ابطال افريقيا .. مصطفى محمد ينافس بـ 8 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، فى سباق هدافى دورى أبطال أفريقيا الموسم الحالي بعدما أحرز هدفه الثامن فى البطولة أمام الرجاء المغربي أمس فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الزمالك 3/1 فى استاد القاهرة.

ويحتل كريم عريبي لاعب النجم الساحلي التونسي صدارة ترتيب الهدافين في البطولة برصيد 10 أهداف، يليه مصطفى محمد برصيد 8 أهداف، ويتساوى كل من أشرف بن شرقي وجاكسون موليكا برصيد 7 أهداف لكل منهما يحتلان بها المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

الزمالك تأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وسبق وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ويستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية كم مرة تأهل فيها الزمالك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا..

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بهذه النتيجة يكون الزمالك قد تأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، عن حصول مصطفى محمد مهاجم الزمالك على لقب رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى التي أقيمت أمس فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الزمالك 3/1 ، والتأهل للنهائي لمواجهة الأهلى يوم 27 نوفمبر الجارى، وذلك بعدما نجح مصطفى محمد فى إحراز الهدف الثانى للزمالك وكان أكثر لاعبى الفريق خطورة على مرمى الرجاء.