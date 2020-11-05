شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يختار الونش نجم مباراة الزمالك ويكشف دور علاء شاكر فى علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الروح التى يلعب بها نجوم الزمالك جديدة على الفريق وتعد أكبر المكاسب فى الفترة الأخيرة، وقال طارق يحيى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "تأهل الزمالك لنهائى دورى الأبطال فائزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف يختلف كثيراً عن التأهل بالتعادل الإيجابى، وكنت أرى أن التأجيل الذى حدث كان فى صالح الزمالك فلقد تمكنا من استعادة المصابين".

وأضاف طارق يحيى، "أوجه التحية لعلاء شاكر ومحمد أسامة وكل أعضاء الجهاز الطبى للزمالك على دورهم فى تجهيز محمود الونش مدافع الفريق الذى شارك بالأمس وتألق ولم نشعر لحظة بإصابته رغم أنه مصاب بقطع فى غضروف الركبة".

وعن نجوم المباراة قال طارق يحيى، "محمود الونش وطارق حامد وأحمد عيد هم نجوم الزمالك فى موقعة الرجاء المغربى، دورهم كان كبيرا وتحملهم الإصابة شىء يحسب لهم، والروح التى يلعب بها نجوم الزمالك أهم المكاسب فى الفترة الأخيرة".

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وتُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أنه بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.