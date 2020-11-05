عواد: فخور بكوني ضمن هذا الجيل في الزمالك.. وسنبذل ما نستطيع للتتويج باللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، فخره بالتواجد ضمن الجيل الحالي بفريقه، مشدداً على بذلهم أقصى ما في وسعهم للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وغرد عواد، اليوم الخميس، عبر حسابه موقع تويتر، قائلاً:"لكل زملائي.. كنتم رجالًا على قدر المسئولية، فخور بكوني واحد من ضمن هذا الجيل القريب من تحقيق لقب سيخلد في جدران النادي إن شاء الله في السابع والعشرين من نوفمبر".

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وأتم حارس الزمالك تغريدته بـ:"نعد جمهور الزمالك ببذل أقصى ما نستطيع في مباراة النهائي للفوز بلقب الأميرة السمراء واستعادة البطولة إلى خزائن النادي من جديد تكليلاً لجهود مجلس الأدارة وليكن هدية لجمهور الزمالك المخلص دائماً وراء الفريق".

وتأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الرجاء بعد الفوز عليه بدور نصف نهائي البطولة بهدف نظيف ذهاباً وثلاثة مقابل هدف إيابًا.

ويلتقي نادي الزمالك نظيره الأهلي يوم 27 نوفمبر المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.