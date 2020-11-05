تطور جديد في موقف مدرب بيراميدز القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقرر له مساء اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة في وقت لاحق.

وكان نادي بيراميدز، أعلن أمس الأربعاء، عن نيته تقديم المدير الفني الجديد لوسائل الإعلام اليوم الخميس بعد رحيل المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش.

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وأفاد بيان بيراميدز، أن ظروف الطيران العالمية أدى إلى تأجيل الرحلة المقررة للمدير الفني الجديد، وعدم إمكانية وصوله للقاهرة اليوم.

ورحل المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش عقب فشل الفريق في التتويج بلقب الكونفدرالية بالخسارة من نهضة بركان بهدف دون رد.

ومحليًا ودّع بيراميدز مسابقة كأس مصر بالخسارة من فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح، إلى جانب احتلال المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 65 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك وصيف المسابقة.