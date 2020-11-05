خاص.. المصري يٌفاوض لاعب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

كشف مصدر بداخل نادي الإسماعيلي، أن مهاجم الفريق بينسون شيلونجو لاعب منتخب ناميبيا تلقى عرضًا من جانب فريق المصري البورسعيدي.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات عبر "الخليج 365" الخميس، أن شيلونجو تلقى عدة عروض يأتي من أبرزهم المصري.

وكان الإسماعيلي تعاقد مع شيلونجو قادمًا من سموحة منذ موسمين، ليشارك صاحب الـ28 عامًا مع "الدراويش" في 47 مباراة مسجلاً عشرة أهداف مقابل صناعته 8 أهداف حاسمة.

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ويرتبط شيلونجو عقدًا مع الإسماعيلي حتى صيف 2022 إلا أن المحترف الأفريقي قد يكون خارج أسوار الفريق الأصفر في الفترة المقبلة بعدما ابتعد عن حسابات المدير الفني البرازيلي ريكاردو.

ويمتلك الإسماعيلي في صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب وهم الثنائي الأفريقي بينسون شيلونجو ولاعب منتخب غينيا بيساوي باكيتي سيلفا والعراقي همام طارق.

ونجحت إدارة الإسماعيلي في الفترة الأخيرة في التعاقد مع الثلاثي الأنجولي الدولي آري بابل، والجزائري رضوان شريفي وأحمد مصطفى القادم من صفوف جينت البلجيكي.