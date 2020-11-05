مصدر لمصراوي: كاف يرغب في حضور الجماهير لنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق طلعت:

قال مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن كاف يدرس في الوقت الحالي حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، مضيفًا إنه هناك رغبة من المسؤولين في الاتحاد لحضور جماهير.

الزمالك كان قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال مساء الأربعاء بالفوز على الرجاء المغربي بنتيجة إجمالية 4-1، بعد أن حسم الأهلي بطاقة التأهل الأولى على حساب الوداد المغربي أيضا بنتيجة إجمالية 5-1.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الخميس "ندرس حضور الجماهير لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، هذا ما يدور في كاف في الوقت الحالي."

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وأكمل: "من وجهة نظري الكاف يسير في هذا الاتجاه ولديه رغبة في تواجد الجماهير، لكن العدد سيكون محدود وربما محدود جدًا الأمور مازالت غير واضحة بخصوص هذا الشأن."

ومن المقرر أن يُقام النهائي الكبير يوم 27 نوفمبر الجاري في ملعب برج العرب بعد أن كان مقررًا له يوم 6 نوفمبر على ملعب ستاد القاهرة.

وكان كاف قد قرر تعديل موعد مباراة النهائي بعد مشاورات مع السلطات المصرية بحسب بيان رسمي صادر من الاتحاد الأفريقي خلال الأيام الماضية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يواجه فيها الزمالك الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.