خاص.. البنك الأهلي يعلن تعاقده مع ثنائي المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
كشف حمادة هاشم مدير لجنة التعاقدات والتسويق بنادي البنك الأهلي، أن ناديه نجح في التعاقد مع ثنائي فريق المصري البورسعيدي بهاء مجدي وأحمد ياسر، مؤكدًا أن الساعات المقبلة ستشهد صفقات جديدة للنادي الصاعد حديثًا للدوري.
وأضاف هاشم في تصريحات عبر "الخليج 365" الخميس، أن ناديه نجح في التعاقد مع ثنائي المصري البورسعيدي في ظل سياسة الإدارة والتي تعمل على توفير احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف.
وواصل مدير لجنة التسويق والتعاقدات بنادي البنك الأهلي، أن هدف ناديه التعاقد مع صفقات مميزة لتكوين فريق بين أصحاب الخبرة والشباب، لافتًا إلى أن ناديه لن يكون ضيف شرف في النسخة المقبلة من مسابقة الدوري.
وكان نادي البنك الأهلي أعلن تعاقده مع ثلاثة لاعبين مؤخرًا بداية من البوركيني محمد كوفي القادم من صفوف سموحة، والغيني موسى دياوارا القادم من فريق الإنتاج الحربي وأحمد ياسين لاعب مصر المقاصة السابق.
وصعد فريق البنك الأهلي للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادي ممثلاً عن المجموعة الأولى وهيّ مجموعة الصعيد بعد الحصول على 44 نقطة متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة عن فريق بني سويف وبفارق نقطة عن الأولومنيوم ثالث الترتيب.
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