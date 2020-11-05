الصفقة المنتظرة.. هل يتفوق بانون على ثنائي دفاع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتهى مشوار بدر بانون مدافع الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة أمام الزمالك في الدور نصف النهائي بنتيجة (4-1) في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

بانون، ارتبط بالانضمام إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر الذي عانى لاعبوه من الإصابات في الفترة الأخيرة مثل سعد سمير، رامي ربيعة ومحمود متولي.

الرجاء المغربي، لم يعلن بشكل رسمي عن رحيل بانون إلى صفوف الأهلي، وتحفظ مسئوليه بشكل واضح عن الحديث عن الصفقة خاصة وأن الفريق كان مقبل على مباراة هامة بدوري الأبطال.

لكن كان هناك عدة شواهد تشير إلى إتمام الصفقة، فبعد مباراة الرجاء والزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال التي استضافها ملعب محمد الخامس وانتهت لصالح الفريق الأبيض بهدف دون رد، التقطت عدسات الكاميرا بانون وهو يغادر الملعب باكيًا، وتساءلت بعض الصحف المغربية في ذلك الوقت عما إذا كان المدافع المغربي يودع الملعب للمرة الأخيرة.

واقعة أخرى، أكدت إتمام صفقة بانون إلى الأهلي، عندما تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في تصريحات إذاعية عن موعد انضمام البالغ من العمر 27 عامًا إلى صفوف الأهلي، موضحًا أنه لم يتم الاستقرار على موعد محدد وفي انتظار حسم موقفه من مباراة النهائي.

كما كشف مصدر لمصراوي، خلال الساعات القليلة الماضية، أن بانون خلال تواجده بالقاهرة لمواجهة الزمالك، توجه إلى مقر النادي الأهلي للتوقيع على عقود انضمامه إلى صفوف الفريق الأحمر، كما التقط الصور الرسمية بقميص النادي.

خطوات قليلة تتبقى على الإعلان الرسمي عن انضمام بانون إلى كتيبة الأهلي تحت قيادة بيستو موسيماني.. فماذا قدم المدافع المغربي بقميص الرجاء في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم؟

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اللاعب المغربي دافع عن ألوان قميص الرجاء في 9 مباريات في نسخة الأبطال 19/20 (العدد لا يشمل الدور التمهيدي) وغاب عن 3 مباريات بسبب الإصابة، حقق الفريق الفوز في 3 وخسر في 4 وتعادل في اثنين.

قائد الرجاء، نجح في تسجل 3 أهداف خلال 3 مباريات، هدف أمام الترجي التونسي في الجولة الخامسة لدور المجموعات (2-2)، هدف حاسم أمام فيتا كلوب الكونغولي بالجولة السادسة للمجموعات (1-0) وهدف أخير أمام تي بي مازيمبي في ذهاب ربع نهائي الذي انتهي لصالح المفريق المغربي بهدفين دون رد.

هل يتفوق بانون على ثنائي دفاع الأهلي؟

بالنظر إلى الخريطة الحرارية لبانون، أيمن أشرف وياسر إبراهيم (الخاصة بدوري أبطال أفريقيا 19/20)، نجد أن المغربي صاحب الـ28 عامًا يمتاز باللعب بالقدم اليمنى وبالتالي يتواجد أكثر في الناحية اليمنى، كما أن طوله البالغ 193 سم يساعده على التقدم في منطقة جزاء المنافس لمحاولة استغلال الكرات العرضية بجانب تفوقه في الالتحامات الهوائية بنسبة وصلت إلى 71%.

أما بالنسبة للالتحامات الهوائية فيأتي ياسر إبراهيم في المرتبة الثانية خلف بانون، حيث وصلت نسبة التحاماته الهوائية إلى 68% فقط (4.2 في المباراة الواحدة)، بينما يتواجد أيمن أشرف في المرتبة الثالثة بنسبة بعيدة بلغت 38% (0.7 في المباراة الواحدة).

تميز بانون أيضًا بدقة تمريراته التي وصلت إلى 85% خلال البطولة، كما تخطت دقة كراته الطويلة نسبة الـ50% ما يعني أنه سيساعد على تنفيذ خطط موسيماني التي تعتمد على التمرير الطولي والزيادة الهجومية.

بالنظر إلى احصائيات الثنائي، نجد أن نسبة دقة تمريرات ياسر إبراهيم الذي يجيد اللعب بالقدم اليمنى، وصلت إلى 75% (27.7 في المباراة الواحدة)، بينما تفوق أيمن أشرف بنسبة ليست بعيدة 80% (30.0 في المباراة الواحدة).

أما التمرير الطولي، فجاءت نسبة دقة تمريرات ياسر إبراهيم قريبة من بانون (50%) بينما ابتعد أيمن أشرف قليلًا بدقة وصلت إلى 35% فقط.

بانون من اللاعبين الذين يجيدون التحرك الأمامي والوصول إلى مرمى الخصم، ووصلت نسبة دقة تمريراته في ملعب الخصم (10.3) في المباراة الواحدة بنسبة 72%.

تفوق أيمن أشرف على إبراهيم في دقة التمرير داخل ملعب الخصم، لكن ظل الثنائي خلف اللاعب المغربي، وجاءت نسبة دقة التمرير في ملعب الخصم لياسر إبراهيم وصلت إلى 60% (6.7 في المباراة الواحدة)، بينما دقة تمرير أشرف وصلت إلى 68% (8.9 في المباراة الواحدة).