انضمام ساسي ومعلول.. تونس تعلن قائمة مباراتي تنزانيا بتصفيات "كان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر: أعلن الجهاز الفني للمنتخب التونسي، قائمة مباراة "نسور قرطاج" التي تستعد لمواجهة تنزانيا يومي 13 و17 نوفمبر الجاري بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون. وشهدت القائمة انضمام كل من فرجاني ساسي لاعب الزمالك وعلي معلول لاعب الأهلي، بينما تم استبعاد حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي السابق. وجاءت القائمة كالآتي: حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى - معز بن شريفية - أيمن دحمان - إلياس دامرجي Advertisements خط الدفاع: وجدي كشريدة - محمد دراغر - ياسين مرياح - ديلان برون -نسيم هنيد - منتصر الطالبي - أسامة حدادي - علي معلول. خط الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - أنيس بن سليمان - أيمن بن محمد - محمد أمين بن عمر - الياس الجلاصي - سعد بقير - سيف الدين الخاوي - حمزة رفيعة - نعيم سليتي -مارك اللمطي. خط الهجوم: وهبي الخزري - نبيل مقني - يوسف المساكني. جدير بالذكر أن تونس تتصدر جدول ترتيب المجموعة الـ11 برصيد 6 نقاط، يليها تنزانيا (3 نقاط)، ليبيا (3 نقاط) ثم غينيا الاستوائية (بدون نقاط).

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