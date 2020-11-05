حسام البدري يرد على إمكانية ضم كهربا لمنتخب مصر

علق حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على إمكانية ضم محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إلى صفوف الفراعنة، خلال الفترة المقبلة.
وقال البدري في المؤتمر الصحفي: "وارد جدًا ضم كهربا لمنتخب مصر.. خاصة وأن طاهر مصاب فممكن يكونكهربا موجود طبعًا".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده حسام البدري في مران المنتخب الذ يقام حاليًا، استعدادًا لمواجهتي توجو، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وانطلق معسكر المنتخب الوطني الأول تحت قيادة حسام البدري،يوم الثلاثاء الماضي، فى إطار الاستعداد لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
وشملت قائمة اللاعبين المنضمين من النادي الأهلي كلا من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي، واستبعاد كلا من: محمود كهربا وأحمد فتحي وحسين الشحات.
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