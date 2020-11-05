حسام البدري يعلق على تأهل الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال

علق حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم على تأهل الأهلي والزمالك لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .
وقال البدري : "في إنجاز للكرة المصرية وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري دوري أبطال أفريقيا".
وواصل البدري قائلًا :" اتمنى
وتابع البدري قائلًا :" نهائي دوري أبطال أفريقيا كان هيبقى تأثيره مختلف لو أقيمفي معاده يوم 6 نوفمبر الجاري لأن حينها معنويات لاعبي الفريقين كانت سوف تكون عالية جدا وده المفروض ينعكس على منتخب مصر بشكل إيجابي على الفريق القومي ".
وحسم النادي الأهلي التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي،
في حين تأهل الزمالك على حساب الرجاء المغربي .
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