بيراميدز يؤجل الإعلان عن المدير الفني الجديد

أعلن نادي بيراميدز عن تأجيل المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد الفريق. وجاء التأجيل نتيجة لظروف الطيران العالمية وتأجيل الرحلة المقررة للمدير الفني الجديد وعدم إمكانية وصوله إلى القاهرة لتقديمه للإعلام. وتأجيل الرحلة المقررة للمدير الفني الجديد وعدم إمكانية وصوله إلى القاهرة لتقديمه للإعلام. وكان من المقرر ان يصل المدير الفني الجديد لبيراميدز الي القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم قبل ان يتم تأجيل موعد الوصول.

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