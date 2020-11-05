فيروس كورونا يهدد مباراة مصر وتوجو بتصفيات أمم أفريقيا

يبدو أن مباراة منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني، أمام توجو، على مشارف أزمة كبيرة، عقب قرار الاتحاد التوجولي لكرة القدم برفض استضافة أي منتخبات، بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة بالبلاد.

كشفت تقارير صحفية أفريقية، أن الاتحاد التوجولي أصدر قرارًا رسميًا برفض استضافة المباريات،

وذلك ضمن إجراءات الحكومة هناك لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مع مطالبة الاتحاد بتأجيل دورة تصفيات غرب أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

مما يضع الكثير من الشكوك حول إقامة مباراة مصر المنتظر إقامتها في توجو، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم

أفريقيا.

يحتل المنتخب المصري المركز الثالث في المجموعة السابعة من تصفيات أمم أفريقيا، برصيد نقطتين، حيث حقق الفراعنة تعادلين أمام كل من جزر القمر من دون أهداف، وأمام كينيا بهدف لكل فريق.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني الأول تحت قيادة حسام البدري، يوم الثلاثاء الماضي، فى إطار الاستعداد لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وإيابًا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.