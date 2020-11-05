الزمالك يرحب بالحضور الجماهيري في نهائي دوري أبطال أفريقيا

رحب أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بفكرة حضور الجماهير فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي تجمعه بغريمة التقليدي النادي الأهلي في 27 نوفمبر الجاري . وقال أحمد جلال فى مداخلة هاتفية عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لو الدولة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى الكاف أقروا وجود جماهير فى النهائى الأفريقى ستكون فرصة رائعة نرحب بها وسنعمل على تنفيذها بما لا يضر الصالح العام من خلال إجراءات تباعد اجتماعى لمواجهة سبورت إف إم، "لو الدولة بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقى الكاف أقروا وجود جماهير فى النهائى الأفريقى ستكون فرصة رائعة نرحب بها وسنعمل على تنفيذها بما لا يضر الصالح العام من خلال إجراءات تباعد اجتماعى لمواجهة كورونا ". وأضاف جلال قائلًا ، "الزمالك قدم مباراة ممتعة أمام الرجاء المغربى ويستحق الصعود للنهائى الأفريقى وظهر بشكل مشرف للكرة المصرية للغاية". وواصل جلال قائلًا، "كنت أتحدث مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منذ قليل وأبلغته أن الزمالك لن يفرط فى اللقب وسوف يسعد جماهيره الكبيرة".

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