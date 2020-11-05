تحديد موعد مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر

حدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 21 نوفمبر موعدًا لمباراتى الأهلى أمام أبو قير للأسمدة، والزمالك أمام نادى إف سى مصر، ضمن منافسات دور الـ8 لكأس مصر.

وتم إخطار الأمن من أجل الحصول على موافقة بإقامة المباراتين

فى يوم واحد، وتحديد الملاعب التى تستضيف اللقاءين، خصوصًا أنه كان هناك اتفاق بإقامة مباريات الأهلى والزمالك على يومين فى حالة وجودهما فى محافظة واحدة.

كما تقرر إقامة مباراتى الأهلى والزمالك بكأس مصر فى اليوم نفسه إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص فى ظل ارتباط الفريقين بالمواجهة التى تجمعهما يوم 27 نوفمبر بنهائى دورى أبطال أفريقيا.

على أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 1 ديسمبر المقبل، فيما تُقام المباراة النهائية يوم 5 ديسمبر المقبل، تزامنًا مع انطلاق الموسم الجديد.