المقاولون يسعى لاكتشاف محمد صلاح جديد

استقبل المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة بالنادي، اليوناني هاريس كوستاكيس، مسئول إحدى شركات تسويق اللاعبين اليونانية، لبحث التعاون المشترك بين ذئاب الجبل والشركة خلال الفترة المقبلة.

شهدت الجلسة الحديث عن خضوع عدد من لاعبي الناشئين المواهب بنادي

Advertisements

المقاولون العرب للمعايشة في كبرى الأندية الأوروبية.

يأتي ذلك بعد الطفرة الكبيرة التي حققها نادي المقاولون العرب، خلال السنوات الماضية في مجال إحتراف اللاعبين أوروبيًا وبزوغ نجومية أكثر من لاعب عالميًا، الذي يأتي على رأسهم محمد

صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، قائد أرسنال الإنجليزي.

جدير بالذكر أن المهندس محمد عادل فتحي طالب قطاع الناشئين بقيادة محمد رضوان في أكثر من مناسبة بضرورة البحث والتنقيب عن العناصر الموهوبة وضمها للنادى على أمل اكتشاف محمد صلاح جديد.

ويعد قطاع ناشئي المقاولون واحدًا من أفضل القطاعات على مستوى الجمهورية، وساهم بشكل كبير في اكتشاف مواهب مميزة للكرة المصرية.