شاهد.. تاريخ المواجهات يقهر الزمالك أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حسم قطباي الكرة المصرية الأهلي والزمالك التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2020.
تأهل النادي الأهلي على حساب الوداد البيضاوي، بينما تأهل الزمالك على حساب الرجاء المغربي.
سبق والتقى الفريقان من قبل في ثماني مواجهات بدوري
ونجح النادي الأهلي في هز شباك الزمالك بـ15 هدفًا في المقابل سجل أصحاب الزي الأبيض 8 أهداف.
وكانت أول مواجهات الأهلي ضد الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا في موسم 2004-2005 بنصف نهائي البطولة، وتمكن خلالها الشياطين الحمر من تحقيق الفوز بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بالفوز ذهابًا 2-1، وإيابًا 2-0.
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