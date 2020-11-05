شاهد.. تاريخ المواجهات يقهر الزمالك أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حسم قطباي الكرة المصرية الأهلي والزمالك التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2020.

تأهل النادي الأهلي على حساب الوداد البيضاوي، بينما تأهل الزمالك على حساب الرجاء المغربي.

سبق والتقى الفريقان من قبل في ثماني مواجهات بدوري

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أبطال أفريقيا، حقق خلالهم المارد الأحمر الفوز في خمس مباريات، بينما حسم التعادل ثلاث مباريات، ولم ينجح الزمالك في الفوز على الأهلي طوال تاريخة في دوري الأبطال.

ونجح النادي الأهلي في هز شباك الزمالك بـ15 هدفًا في المقابل سجل أصحاب الزي الأبيض 8 أهداف.

وكانت أول مواجهات الأهلي ضد الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا في موسم 2004-2005 بنصف نهائي البطولة، وتمكن خلالها الشياطين الحمر من تحقيق الفوز بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بالفوز ذهابًا 2-1، وإيابًا 2-0.