الامارات | "فريق مغمور" يطمع في صدارة الدوري الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن "فريق مغمور" يطمع في صدارة الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطمح ساسولو "المغمور" إلى مواصلة البداية القوية التي قدمها في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وانتزاع صدارة المسابقة ولو مؤقتا من خلال الفوز على أودينيزي غدا في افتتاح مباريات المرحلة السابعة من المسابقة. ويحتل ساسولو المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين خلف ميلان المتصدر كما قدم الفريق أداء هجوميا مميزا في الموسم الحالي جعله أكثر فرق البطولة تهديفا برصيد 18 هدفا وبفارق هدف واحد عن أتالانتا.

ويمتلك الفريق فرصة القفز إلى الصدارة، على الأقل مؤقتا، من خلال الفوز على أودينيزي غدا، علما بأن الأخير يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط من انتصار واحد وخمس هزائم. وفي حالة انتزاع ساسولو للصدارة، يستطيع ميلان استعادة الصدارة حال فوزه على فيرونا في ختام مباريات المرحلة نفسها الأحد المقبل.

وقدم ساسولو هذا الموسم أفضل بداية له في أي موسم منذ صعوده إلى دوري الدرجة الأولى في 2013، وحقق الفوز 2 / صفر على نابولي مطلع الأسبوع الحالي رغم غياب المهاجمين دومينيكو بيراردي وفيليب ديورشيتش وفرانشيسكو كابوتو. وسجل كابوتو بمفرده خمسة أهداف للفريق في الموسم الحالي بخلاف 21 هدفا سجلها في الموسم الماضي.

وقال روبرتو دي زيربي المدير الفني للفريق بلهجته المتواضعة المعروفة: "يمكنك التغلب على الغيابات من خلال العرض الذي تقدمه فقط، ولكن هذا لا يعني أنك ستفوز". وأوضح: "أتمنى أن يكون الفوز على نابولي مناسبة جديدة تجعل الفريق يعرف قوته. ولكن نضج الفريق سيكون من خلال المباريات المقبلة. وإذا كان علينا أن نخسر ، علينا أن نفعل هذا بطريقتنا ومع تقديم مستوانا المعهود".

ويستقر الفريق ويتدرب في ساسولو التي تبعد 200 كيلومتر فقط جنوب شرق ميلانو. ولكن الفريق يخوض مبارياته على استاد "مابي" المملوك له والذي يقع على بعد 30 كيلومترا من المدينة. ومن المرجح أن يفتقد ساسولو غدا أيضا لجهود كابوتو وبيراردي مجددا فيما تأكد غياب ديوريشيتش بعدما ثبتت إصابته وكل من لوكاس هاراسلين وفيدريكو ريتشي بفيروس كورونا المستجد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news