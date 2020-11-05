شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يشارك فى ماراثون بمشاركة مشايخ سيوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، اليوم الخميس، في الماراثون الرياضي للدراجات بواحة سيوة على هامش الاحتفالية بافتتاح اعمال ترميم قلعة شالي كمبادرة من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة والتراث والتعريف بسيوة والحفاظ على طبيعتها البيئية بمشاركة عدد من الشباب وزوار سيوة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان 10 أيام من أجل المتوسط «بيئكو».

وأشاد محافظ مطروح بالمارثوان الذي كان خط سيره حول الأماكن ذات العمارة البيئية والسياحية بالواحة والتى سيتم افتتاحها غدا والتعرف عليها، مع التشجيع على السياحة البيئية بسيوة والتى سيتم تطويرها مع تأكيد الحفاظ على بيئتها وتراثها الطبيعى، مؤكدا على جمال سيوة وما تمتلكه من ثروات وأنواع السياحة المختلفة تؤهلها لتحتل مكانتها العالمية مع كرم وطيبة أهلها.

محافظ مطروح يشارك فى ماراثون فى سيوة بمشاركة مشايخ سيوة