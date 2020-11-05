شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوى يغرم نادى سعودي بسبب التدخين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عدداً من القرارات في الحالات المقدمة لها، من بينها تغريم نادي التعاون مالياً، بسبب تدخين ممثليه داخل غرفة الملابس، خلال مباريات دوري أبطال آسيا 2020.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، أن الاتحاد قرر تغريم التعاون مبلغ 6000 دولار، بسبب قيام ممثليه بالتدخين داخل غرفة الملابس، خلال مباراتي الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني، بتاريخ 15 و18 سبتمبر الماضي.

وأصدر الآسيوي عددا من القرارات الانضباطية، شملت غرامات مالية لعدد من الفرق المشاركة في بطولة دوري الأبطال، مع إبلاغ مسؤولي التعاون بمضاعفة العقوبات في حال تكرار هذه الأفعال مستقبلاً.

وودع التعاون البطولة القارية من ثمن النهائي، بعد خسارته أمام النصر بهدف دون رد، بعد أن تأهل وصيفاً عن مجموعته.