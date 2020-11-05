شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ : وصول الأهلى والزمالك للنهائي الأفريقي دليل على ريادة الكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى، أن وصول فريقين مصريين للنهائى الأفريقي يؤكد الريادة المصرية على مستوى الكرة بالقارة السمراء خاصة أنها المرة الأولى في التاريخ يكون طرفى النهائى من بلد واحدة وعلى أرضهما.

وأضاف، الجميع يترقب نهائى قوى يسوده الحب والروح الرياضية حتى نعطى رسالة للجميع أن مصر تمتلك أفضل فريقين في القارة وتستحق أن يكون اللقب لها من خلال أحد الفريقين، وتتناسب مع قيمة ومكانة القطبين.

وأشار إلى أن الجهاز الفنى للأهلى سيقوم بالتحضير المناسب للنهائى لأن هدفنا أن يكون اللقب التاسع من نصيبنا وننهى ماراثون الموسم بالفوز بالدورى والبطولة الأفريقية لإسعاد الجماهير الإهلاوية.