شكرا لقرائتكم سيف زاهر يطالب بالحضور الجماهيرى لمواجهة الأهلي والزمالك بالنهائي الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الإعلامى سيف زاهر، أن هناك عدة عوامل سوف تحسم بطل دوري الأبطال الأفريقى هذا الموسم على رأسها المخزون البدنى والتوفيق ، وقال سيف زاهر عبر برنامجه وان تو على إذاعة أون سبورت إف إم :"الزمالك يستحق الصعود للنهائى الأفريقى ، وغلطة الفريق الأبيض الوحيدة أنه كان رد فعل مش فعل، فلقد انتفض بعد هدف الرجاء المغربى، وقدم فرجانى ساسى مباراة كبيرة للغاية ".

ويضيف سيف زاهر :" الأهم حالياً أن الحلم تحقق وسنرى نهائى أفريقى مصرى خالص يحسمه الفريق الذى يملك مخزون بدنى جيد ، الذى يحالفه التوفيق ، الذى يدخل المباراة واقفاً على رجله بدون إصابات فهى قمة خارج التوقعات وتقام من مباراة واحدة ولو كانت مثل النظام السابق بطريقة الذهاب والاياب كانت الحسابات سوف تختلف ".

وتابع سيف زاهر :" ليه منفكرش فى حضور جماهيرى للقمة الافريقية مع الالتزام بتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعى لمواجهة خطر الاصابة بكورونا".

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من المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر، أن بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.