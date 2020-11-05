شكرا لقرائتكم حمادة أنور عن خطة باتشيكو لمواجهة الرجاء المغربى :"كل شيخ وليه طريقة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن ناديه أصبح ذات شخصية مميزة فى المواجهات الكبرى كانت سبباً فى صعوده للنهائى الافريقى ، وقال حمادة أنور فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الناس بتقول باتشيكو بدأ المباراة خطأ وده مش صح هو لعب بنفس طريقة مباراة الذهاب ، وكل شيخ وليه طريقة ، والاهم أن الزمالك تعامل بشكل جيد بعد أن تلقت شباكه هدف"

ويضيف حمادة أنور :" فريق الزمالك أصبح ذات شخصية مميزة فى المواجهات الكبرى بفضل لاعبين يجيدون التعامل مع أى سيناريو للمباراة ، وعلى رأسهم الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى "

وتابع عضو مجلس الزمالك :" مباراة الامس كلها مكاسب وعلى رأسها خروج اللاعبين بدون إصابات أو أنذارات قبل النهائى الافريقى الصعب مع الاهلى".

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من المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر، أن بهذه النتيجة يكون قد تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.