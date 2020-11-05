شكرا لقرائتكم أحمد جلال إبراهيم يرحب بوجود جماهير فى نهائى الأهلي والزمالك الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك بفكرة وجود جماهير فى النهائى الأفريقى أمام الأهلي ، وقال أحمد جلال فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" لو الدولة بالتنسيق مع الاتحاد الافريقى الكاف أقروا وجود جماهير فى النهائى الافريقى ، ستكون فرصة رائعة نرحب بها وسنعمل على تنفيذها بما لايضر الصالح العام من خلال اجراءات تباعد اجتماعى لمواجهة كورونا"

ويضيف أحمد جلال إبراهيم :" الزمالك قدم مباراة ممتعة أمام الرجاء المغربى ويستحق الصعود للنهائى الافريقى وظهر بشكل شرف الكرة المصرية للغاية"

Advertisements

وأكمل نائب رئيس الزمالك :" كنت أتحدث مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منذ قليل وأبلغته أن الزمالك لن يفرط فى اللقب وسوف يسعد جماهيره الكبيرة".

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.