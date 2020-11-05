شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يغازل لقب هداف دوري ابطال افريقيا بهدفى الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مصطفى محمد مهاجم الزمالك، من قمة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا بعدما سجل ثنائية في مرمى الرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة إياب نصف النهائي أمس الأربعاء.

وصعد البلدوز إلى وصافة ترتيب جدول هدافى دوري أبطال أفريقيا بعدما رفع رصيده التهديفى لـ8 أهداف، متفوقا بفارق هدف على المهاجم الكونجولي "جاكسون موليكا"، الذي سجل 7 أهداف مع مازيمبي قبل توديع الفريق من ربع النهائي على يد الرجاء البيضاوي في شهر مارس الماضي، وخلف الجزائرى كريم العريبى هداف البطولة برصيد 10 أهداف والذى ودع أيضا البطولة مع النجم الساحلى أمام الوداد المغربى.

وبحسب اللائحة الجديدة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بخصوص هدافي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2020/2019، يتم احتساب الأهداف المُسجلة في الأدوار التي تُلعب ما قبل دور المجموعات، وليس التي تسجل بدءًا من دور المجموعات، الأمر الذي يُبقي كريم عريبي على قمة جدول الهدافين حتى بعد رحيله إلى الدوري الفرنسي.

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ويأمل مصطفى محمد في تسجيل ثنائية في مرمى الأهلي في نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري لمعادلة رصيد أهداف كريم عريبي وخطف لقب الهداف.