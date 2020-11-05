شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد الإعلان عن الراحلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة بيستو موسيمانى، أسماء الراحلين عن الفريق خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وذلك بناء على طلب لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح.

تم تحديد الموعد للرد على الأندية التي طلبت استعارة عدد من لاعبى الفريق، وينتظر أن يقدم المدير الفنى تقرير شامل عن المستبعدين إلى اللجنة بعد التشاور مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، حول قائمة الفريق في الموسم المقبل، وتحديد الصفقات الجديدة والراحلين.

ويعود الفريق لاستئناف التدريبات السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين ويستعد الفريق لمواجهة الزمالك في نهائى دورى الأبطال الإفريقي المقرر 27 نوفمبر الجارى.