«ريكاردو» يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة من التدريبات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، منح لاعبيه راحة قصيرة لمدة 24 ساعة من التدريبات.
يأتى ذلك من أجل التقاط الأنفاس ولتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق، في ظل إقامة تدريبات بدنية شاقة يومية ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.
ويتطلع جهاز الدراويش إلى وصول اللاعبين لأعلى جاهزية بدنية وفنية من أجل الاستعداد لضغط المباريات ضمن مسابقة الدورى المحلى في نسختها المقبلة.
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