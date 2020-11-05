شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يحقق الفوز رقم «1000» ويدخل قائمة عظماء التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الإسباني رافايل نادال فوزه رقم «1000» في مسيرته الاحترافية عندما تغلب على مواطنه فيليسيانو لوبيس بنتيجة 4-6 و7-6 (7-5) و6-4 في الدور الثاني من دورة باريس الدولية في كرة المضرب، آخر دورات الأساتذة للألف نقطة.

ورد نادال، المصنف ثانيا عالميا، الاعتبار لخسارته المواجهتين الأخيرتين أمام لوبيس في الدور الثاني لدورة شنغهاي الصينية عام 2014 وثمن نهائي دورة سينسيناتي الأمريكية عام 2015، وكلاهما ضمن دورات الأساتذة للألف نقطة.

ويعد هذا الفوز العاشر لنادال (34 عاما) على لوبيس (39 عاما) في 14 مباراة جمعتهما.

وحقق نادال الفوز الألف في مسيرته الاحترافية وجاء بعد 18 عاما على فوزه الأول في دورة مايوركا مسقط رأسه في عام 2002، فبات رابع لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الأمريكي جيمي كونورز (1274) والسويسري روجيه فيدرير (1242) والأمريكي التشيكي الأصل إيفان لندل (1068).

ويسعى نادال إلى معادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في دورات الأساتذة (36 لقبا) المسجل باسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الغائب الأبرز عن الدورة الباريسية، علما بأن «رافا» كان يملكه قبل انطلاق الموسم قبل أن ينتزعه منه ديوكوفيتش بتتويجه بلقبي دورتي سينسيناتي وروما.

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