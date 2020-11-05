شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة للاعبي الإسماعيلي استعدادًا للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، اليوم الخميس، مران صباحى شاق، ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

المران اشتمل فقط على التدريبات البدنية الشاقة بغرض الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبيل خوض الدورى الممتاز في نسخته الجديدة والتى تضمنت الجرى وفق توقيتات محددة بجانب القفز عبر الحواجز إضافة لتدريبات التوازن وذلك ضمن البرنامج البدنى الموضوع من قبل البرازيلى ردولفو مخطط الأحمال.

شهد المران غياب محمد فوزى حارس المرمى بعد حصوله على إذن مسبق بجانب محمد حمدى زكى لشعوره ببعض الإجهاد، وأدى حراس المرمى تدريبات على التسديدات والكرات العرضية تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير، وعلى هامش المران عقد أبوطالب العيسوى المدرب العام اجتماعا مع محمود دونجا ارتكاز الفريق.