شكرا لقرائتكم خبر عن «يوسف» ينتظر اجتماع موسيماني مع «التخطيط».. وصالح جمعة أولوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، لحسم ملف اللاعبين الذين ستتم إعارتهم إلى أندية أخرى خلال الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن لجنة التخطيط تستعجل الاجتماع مع «موسيماني» نظرًا لضيق الوقت حتى تتم إحالة الملف إلى أمير توفيق لكي يقوم بتسويق اللاعبين البعيدين عن حسابات المدير الفني.

وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من الأندية التي تنتظر نتائج هذا الاجتماع، ومن ضمنها نادي البنك الأهلي، ومديره الفني محمد يوسف، الذي طلب التعاقد مع 5 لاعبين، على رأسهم كأولوية أولى صالح جمعة، وينافسه نادي سيراميكا على ضم اللاعب.

وشدد المصدر على أن لجنة التخطيط رفضت خروج الأنجولي جيرالدو والسنغالي أليو بادجي من الأهلي إلا على سبيل الإعارة، وحددت 300 ألف دولار قيمة إعارة أي منهما لمدة موسم.