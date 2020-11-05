شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأرجنتين تدعم مارادونا أمام المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعمت جماهير أرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا النجم الأسطوري السابق، من أمام المستشفى الذي أجرى فيه جراحة ناجحة في الرأس، نتيجة إصابة بنزيف في المخ.

وقال ليبولد لوكي، الطبيب المعالج لمارادونا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عالمية، الأربعاء: «كنت قادراً على إزالة التورم الدموي بنجاح، أستطيع القول بأن العملية مرت بسلام على دييجو ووظائفه».

وأجرى مارادونا فحوصات طبية أخيراً، ليتأكد الطبيب المعالج من وجود نزيف داخلي الرأس، لذلك فقد قرر إجراء عملية جراحية عاجلة للاعب السابق.

يذكر أن مارادونا سيقضي عدة أيام تحت الملاحظة في المستشفى، قبل أن يتم السماح له بالخروج في حال تعافيه بشكل كامل، فيما شهدت ساحات المستشفى الذي أجرى له العملية، تجمهراً كبيراً من الجماهير الأرجنتينية، لدعم اللاعب الدولي السابق.