شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: رئيس الزمالك النجم الأول لمباراة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مرتضى منصور، رئيس النادي، هو نجم مباراة الأبيض أمام الرجاء، والتي انتهت بالفوز 3-1، في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية.
وقال عضو مجلس إداراة الزمالك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اللعيب»، تعليقًا على سؤال عن نجم المباراة: «نجم المباراة الأول مرتضى منصور، وبعد كده حط لاعيبة الزمالك».
وتابع: «رئيس النادي تحمل الكثير خلال الفترة التي سبقت المباراة ويستحق أن يكون نجم المباراة الأول».
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