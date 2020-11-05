شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: رئيس الزمالك النجم الأول لمباراة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مرتضى منصور، رئيس النادي، هو نجم مباراة الأبيض أمام الرجاء، والتي انتهت بالفوز 3-1، في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور قبل النهائي للبطولة الأفريقية.

وقال عضو مجلس إداراة الزمالك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اللعيب»، تعليقًا على سؤال عن نجم المباراة: «نجم المباراة الأول مرتضى منصور، وبعد كده حط لاعيبة الزمالك».

وتابع: «رئيس النادي تحمل الكثير خلال الفترة التي سبقت المباراة ويستحق أن يكون نجم المباراة الأول».