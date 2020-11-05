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تعرف على موعد انتظام بدر بانون في تدريبات الأهلي

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المغربي بدر بانون، لاعب الرجاء البيضاوي المنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، سيتواجد في مقر النادي يوم الأحد المقبل.

وأضاف المصدر أن بانون سيخضع للكشف الطبي قبل أن يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفي لتقديمه للجماهير والإعلام وانتظامه في تدريبات الفريق، مشيرًا إلى أن الأهلي سيقوم بإرسال مليون دولار إلى نادي الرجاء يوم 1ديسمبر المقبل، وذلك قيمة الدفعة الأولى من ثمن اللاعب.

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