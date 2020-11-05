شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (8): انتصار تركي تاريخي.. ولايبزيج يثأر من سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق إسطنبول باشاك شهير التركي انتصارًا تاريخيًا على ضيفه، فريق مانشستر يونايتد، بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بمرحلة المجموعات في دوري الأبطال.

وحقق النادي التركي أول فوز له على الإطلاق في مرحلة المجموعات مع حصده نقاطه الأولى في المسابقة، وسجل الفريق أول هدفين له في مرحلة المجموعات التي يشارك فيها للمرة الأولى.

وافتتح أصحاب الأرض التهديف عن طريق السنغالي ديمبا با (35 عامًا و163 يومًا) الذي أصبح ثاني أكبر لاعب أفريقي سنًا يسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا، بعد ديدييه دروجبا (36 سنة و259 يوم).

وعزز النادي التركي تقدمه في الدقيقة 40 من الشوط الأول بواسطة البوسني إدين فيشتشكا الذي كان صنع الهدف الأول، ليصبح أول لاعب يسجل ويصنع ضد مانشستر يونايتد في مباراة بدوري الأبطال منذ أريين روبن مع بايرن ميونخ في أبريل من عام 2014.

وسجل أنطوني مارسيال هدف اليونايتد الوحيد في المباراة، لكنه لم يكن كافيًا لإنقاذ الشياطين الحمر الذين خسروا مباراتهم الأولى خارج القواعد للمرة الأولى منذ يناير من العام الحالي، وبعد 18 مباراة متتالية دون هزيمة، مع تحقيق الفريق للفوز في أخر 10 مباريات خارج القواعد في مختلف البطولات، قبل مباراة أمس.

واستمرت العقدة التركية للفريق الإنجليزي، فخسر مانشستر يونايتد 4 من أصل 6 مباريات لعبها خارج قواعده ضد الأندية التركية في المسابقات الأوروبية، مع خسارته أخر 3 مواجهات في الأراضي التركية (جالطا سراي 2012 وفنربخشه 2016 وإسطنبول باشاك شهير 2020).

وفي المباراة الثانية من المجموعة، ثأر أر بي لايبزيج الألماني من خسارته في نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي ضد باريس سان جيرمان، وحقق الفوز على العملاق الباريسي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الأراضي الألمانية.

وأهدر باريس سان جيرمان انطلاقة مثالية بعد أن تقدم بهدف نظيف عن طريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، وكان بإمكانه تعزيز هذا التقدم من خلال نفس اللاعب الذي أهدر ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى أصحاب الأرض، ليحول أصحاب الأرض الدفة لصالحهم ويسجلوا هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ثم يخطفوا هدف الفوز في الشوط الثاني بواسطة لاعب الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي أصبح سابع لاعب فرنسي يسجل ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، والأول منذ كينجسلي كومان مع بايرن ميونخ في نهائي النسخة الماضية.

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وحصد باريس سان جيرمان 3 نقاط فقط مع انتصاف مرحلة المجموعات في دوري الأبطال، ليكون هذا هو أسوأ مجموع نقاط جمعه الفريق عند هذه المرحلة من المسابقة، منذ الاستحواذ القطري على النادي في بداية العقد الحالي.

وأكمل باريس سان جيرمان الخيبة الفرنسية في هذه الجولة من مرحلة المجموعات، فتعد الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم هي المرة الأولى التي تشهد خسارة 3 أندية فرنسية (مارسيليا، ستاد رين وباريس) خلال نفس الجولة، منذ أكتوبر 2011 (ليل، ليون ومارسيليا).