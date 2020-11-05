شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يدرس إلغاء التوقف الدولي.. وموقف مباراتي مصر أمام توجو مجهول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أن ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» قد يجبره على إلغاء التوقف الدولي، المقرر له منتصف شهر نوفمبر الجاري.
وأضاف المصدر أن جائحة كورونا ضربت العديد من الدول الإفريقية، ما قد يؤدي إلى إيقاف النشاط الرياضي بهذه الدول، مشددًا على أن القرار النهائي سيكون بعد اجتماع مجلس «كاف»، المقرر له يوم 9 نوفمبر الجاري.
وأشار المصدر إلى أن توجو من الدول التي ضربتها جائحة كورونا، ما قد يهدد مباراتي مصر أمامها، المقرر لهما 14 و17 من نوفمبر الجاري.
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