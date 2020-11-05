شكرا لقرائتكم فوز مصطفى محمد بلقب أفريقيا مع الزمالك 3 × 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطمح مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك فى حصد لقب هاداف الزمالك التاريخي فى أفريقيا فى النهائى المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الأهلى من أجل تحقيق العديد من الأحلام التى ستتحقق له فى حالة تتويجه باللقب الأفريقى ، خاصة بعدما رفع مصطفى محمد رصيده من الأهداف في المباريات الأفريقية إلى 8 أهداف بالتساوى مع الرباعى محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد صبرى وعبد الله سيسيه، بالإضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا، مقابل 6 أهداف فقط سجلها المعلم فى أفريقيا.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، عن حصول مصطفى محمد مهاجم الزمالك على لقب رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى التي أقيمت أمس .

وفى حالة حصد مصطفى محمد للقب الافريقى سيضيف بطولة جديدة إلى رصيده فضلا عن بطولة تحقيق الفوز على الأهلى التى تعد بمثابة بطولة لدى اللاعبين ، فضلا عن تحقيق حلم الإحتراف كما وعده رئيس النادى المستشار مرتضى منصور .

Advertisements

و يعد مصطفى محمد من أبرز مهاجمين الدورى المصرى فى هذه الفترة خاصة أنه يحصل على إشادات واسعة من الجميه فى ظل قوته فى إستغلال الفرص و صناعة الفارق الهجومى للفريق الأبيض ، مما جعله يتلقى العديد من عروض الإحتراف الخارجى فى الفترة الأخيرة

وجه مرتضى منصور حديثه لمصطفى محمد مهاجم الفريق فى المران الجماعى قائلاً: "وفيت بوعدك وحققنا الفوز على الرجاء فى الذهاب، وأنا عند وعدى نحقق بطولة أفريقيا وأول عرض يأتى سأسمح لك بالرحيل".

وتصدر مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، قائمة هدافى الأبيض فى مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما سجل هدف فريقه الأول فى مرمى الإسماعيلى ، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 11 هدفًا بعدما شارك فى 29 مباراة مع الأبيض فى المسابقة المحلية هذا الموسم، فيما يليه محمود علاء، مدافع الزمالك، فى قائمة هدافى الفريق برصيد 10 أهداف أحرزهم فى مسابقة الدورى هذا الموسم من بينهم 8 أهداف من ركلات جزاء.