شكرا لقرائتكم مصطفى محمد لـ فرجاني ساسي: تسلم يا قلبي علي المكافأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مصطفى محمد مهاجم الزمالك صورة علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " يشكر خلالها فرجاني ساسي زميله في الفريق علي المكافأة التي منحها الأخير لمصطفي محمد بعد احرازه هدف في مرمي الرجاء أمس في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 3/1 في إياب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

وكتب مصطفي محمد علي الصورة : تسلم يا قلبي علي المكافأة، ويظهر في الصورة مبلغ مالي بالدولار .

مصطفي محمد وفرجاني ساسي

من ناحية أخرى يجري أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق الزمالك اختبارا طبيا عقب عودة الفريق من الراحة بعد تعرضه لاصابة أمس في مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدف وتأهل الزمالك لنهائي البطولة لمواجهة الأهلي يوم 27 نوفمبر الجارى.

وتعرض احمد عيد لاصابة عضلية في مباراة الامس الا انه اكمل المباراة لعدم وجود بديل له في مركز الظهير الأيمن ، وسيخضع لاشعة واختبار طبي عقب العودة من الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق 4 أيام تبدأ اليوم.

فيما يخضع الثنائي يوسف أوباما وحازم امام لاعبا الزمالك لجلسات تأهيل مكثفة بداية من السبت المقبل، حيث يحصل اللاعبان على راحة من التدريبات والتأهيل اليوم وغدا.

Advertisements

ورفض البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بحازم امام في مباراة الامس امام الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال افريقيا بسبب عدم استكمال شفاءه من الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن شد في العضلة الامامية، فيما تم استبعاد يوسف أوباما من المباراة بسبب تعرضه لرشح في الركبة ادي لعدم قدرته علي خوض المباراة.

فيما يستمر محمود الونش في برنامج التأهيل الخاص به لتجهيزه للنهائي رغم مشاركته في مباراة الامس، الا انه يشارك دون اكتمال شفاءه من إصابة غضروف الركبة، حيث سيسافر الي المانيا عقب بطولة افريقيا للخضوع لجراحة الغضروف هناك.

في سياق مختلف أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، عن حصول مصطفى محمد مهاجم الزمالك على لقب رجل مباراة الزمالك والرجاء المغربى التي أقيمت أمس فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بفوز الزمالك 3/1 ، والتأهل للنهائي لمواجهة الأهلى يوم 27 نوفمبر الجارى، وذلك بعدما نجح مصطفى محمد فى إحراز الهدف الثانى للزمالك وكان أكثر لاعبى الفريق خطورة على مرمى الرجاء.

من ناحية أخرى، قرر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، منح لاعبى الفريق الأبيض راحة لمدة 4 أيام من التدريبات، بداية الخميس بعدما نجحوا فى التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويحرص المدير الفنى البرتغالى على منح اللاعبين قسط كافٍ من الراحة، استعدادا للمرحلة المقبلة، قبل بدء الاستعداد للنهائى الأفريقى.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 2 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيكون النهائى هو الأول فى تاريخ البطولة الذى سيجمع بين الأهلى والزمالك فى تاريخهما ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013