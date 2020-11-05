شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه أبو قير والزمالك مع نادى مصر فى كأس مصر 21 نوفمبر الجارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 21 نوفمبر موعداً لمباراتى الأهلى أمام أبو قير للأسمدة، والزمالك أمام نادى إف سى، بدور الـ8 لكأس مصر وتم إخطار الأمن من أجل الحصول على موافقة بإقامة المباراتين فى يوم واحد وتحديد الملاعب التى تستضيف اللقاءين خاصة أنه كان هناك اتفاق بإقامة مباريات الأهلى والزمالك على يومين فى حالة وجودهما فى محافظة واحدة.

أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تقرر إقامة مباراتى الأهلى والزمالك بكأس مصر فى نفس اليوم إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص فى ظل ارتباط الفريقين بالمواجهة التى تجمعهما يوم 27 نوفمبر بنهائى دورى أبطال أفريقيا.

فى سياق مغاير، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك جلسات تنسيقية خلال الفترة المقبلة مع مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم – كاف- للتنسيق لمباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى ببرج العرب بالإسكندرية.

وتشهد الجلسات التنسيقية بين كاف واتحاد الكرة الترتيب النهائى للمباراة والتى على رأسها إمكانية حضور الجماهير من عدمه فى المباراة بعد قرار كاف بإقامة قبل النهائى بدون جمهور .

فى سياق مغاير، أستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على تحديد يوم 30 نوفمبر الجارى موعدًا لانطلاق مباريات دورى القسم الثالث للموسم الجديد 2020/2021 .

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وكشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية، انه يعقد اجتماعات مكثفة مع مسئولو المسابقات للانتهاء من جداول ومواعيد المباريات والملاعب التى تستضيف المواجهات، حيث حرص جمال محمد على، على التنسيق مع المناطق بضرورة إنطلاق المباريات فى توقيت واحد خاصة أن معظم الملاعب لا يوجد بها إضاءة.

يتكون القسم الثالث فى الموسم الجديد من 178 فريقا ( 155 فريقا + 23 فريقا متأهلا من القسم الرابع ) ... يتم تقسيمها إلى 12 مجموعة .. يصعد أول كل منها إلى القسم الثانى.

وقرر اتحاد الكرة الغاء الهبوط فى القسمين الثانى والثالث هذا الموسم بعد ضغوط الأندية ومراعاة للظروف التى مرت بها الرياضة بسبب كورونا، وتم تأجيل تطبيق دورى الممتاز فى القسم الثانى خاصة مع عدم وجود رعاة للدورى .